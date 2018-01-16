Общественники выступили против идеи самостоятельных поездок детей в поездах

Член общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Надежда Храмова заявила, что 10-летних детей нельзя отправлять одних на поездах дальнего следования.

Ранее глава Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов заявил, что такая возможность будет уже в 2018 году.

«Я смотрю на эту идею с удивлением. Это мог предложить тот, кто не имеет представления о жизни ребёнка — и внутренней, и внешней. Конечно, в 10 лет ребёнок уже достаточно много умеет по самообслуживанию, поэтому может казаться, что он может сам покушать или сходить в туалет. Проводник может только регламентировать, а взаимоотношения друг с другом? Бросать детей на взрослого человека — это очень непросто. С 12—14 лет — да, когда у ребёнка достаточный опыт поведения», — сказала RT Храмова.

В интервью «Российской газете» глава ФПК отметил, что родственники смогут передавать несовершеннолетних под опеку проводников. На месте прибытия сотрудник РЖД должен будет передать ребёнка доверенному лицу.

В настоящее время дети могут путешествовать без сопровождения родителей только организованными группами.