В Чехове семь человек отравились газом
- РИА Новости
«В результате утечки бытового газа отравление получили семь человек, в том числе трое детей», — сказал собеседник агентства.
Все пострадавшие доставлены для обследования в центральную районную больницу Чехова.
В середине февраля в Воронеже в жилом доме в результате отравления угарным пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Также «Реальное время» сообщало, что в Татарстане проводят доследственную проверку по факту гибели двух подростков от отравления угарным газом.