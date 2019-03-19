В Чехове семь человек отравились газом

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В подмосковном Чехове семь человек, включая троих детей, отравились газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
В Чехове семь человек отравились газом
  • РИА Новости

«В результате утечки бытового газа отравление получили семь человек, в том числе трое детей», — сказал собеседник агентства.

Все пострадавшие доставлены для обследования в центральную районную больницу Чехова.

В середине февраля в Воронеже в жилом доме в результате отравления угарным пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Также «Реальное время» сообщало, что в Татарстане проводят доследственную проверку по факту гибели двух подростков от отравления угарным газом.

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