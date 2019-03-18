В Чите более 40 тысяч человек остались без света из-за аварии на ТЭЦ

Около 43,5 тыс. жителей Читы остались без электроснабжения из-за отключения цепей линии электропередачи. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики России.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых (около 43,5 тыс. человек) и промышленных потребителей города Читы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, «действием защит отключились» линии электропередачи на двух городских тепловых электростанциях.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

При этом отмечается, что температура воздуха в городе составляет -4 ºС.

Ранее почти 125 тыс. человек остались без света в Новороссийске после аварии на подстанции.