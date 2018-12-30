Более 47 тысяч человек остались без света в Чечне из-за аварии

Короткая ссылка
Более 47 тыс. человек остались без электричества в Чечне из-за отключения высоковольтных линий. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.
Более 47 тысяч человек остались без света в Чечне из-за аварии
  • РИА Новости

«В 16:25 по резервным сетям 10—35 кВ подано напряжение части потребителей, остаётся обесточено около 47 100 человек», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что около 5,4 тыс. человек остались без электроснабжения в результате энергоаварии в Магадане.

В июне портал progorod43.ru передавал, что в Кировской области восстановили электроснабжение в районах, пострадавших от непогоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить