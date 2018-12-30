Более 47 тысяч человек остались без света в Чечне из-за аварии

Более 47 тыс. человек остались без электричества в Чечне из-за отключения высоковольтных линий. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

«В 16:25 по резервным сетям 10—35 кВ подано напряжение части потребителей, остаётся обесточено около 47 100 человек», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что около 5,4 тыс. человек остались без электроснабжения в результате энергоаварии в Магадане.

В июне портал progorod43.ru передавал, что в Кировской области восстановили электроснабжение в районах, пострадавших от непогоды.