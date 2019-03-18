СК возбудил дело после смерти ребёнка с врождёнными заболеваниями в Москве

Короткая ссылка
Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти семилетнего мальчика с врождёнными заболеваниями на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.
СК возбудил дело после смерти ребёнка с врождёнными заболеваниями в Москве
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности») по материалам ранее проведённой доследственной проверки», — говорится в тексте.

Ранее СМИ писали, что в Москве скончался семилетний мальчик, страдавший аутизмом и почти не выходивший из квартиры.

Отмечалось, что мать ребёнка дома якобы почти не появлялась, а жалобы отца и соседей в органы опеки оставались без внимания.

В связи с полученной информацией столичные следователи инициировали проверку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить