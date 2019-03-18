СК возбудил дело после смерти ребёнка с врождёнными заболеваниями в Москве

Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти семилетнего мальчика с врождёнными заболеваниями на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности») по материалам ранее проведённой доследственной проверки», — говорится в тексте.

Ранее СМИ писали, что в Москве скончался семилетний мальчик, страдавший аутизмом и почти не выходивший из квартиры.

Отмечалось, что мать ребёнка дома якобы почти не появлялась, а жалобы отца и соседей в органы опеки оставались без внимания.

В связи с полученной информацией столичные следователи инициировали проверку.