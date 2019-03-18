СК возбудил дело после смерти ребёнка с врождёнными заболеваниями в Москве
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- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности») по материалам ранее проведённой доследственной проверки», — говорится в тексте.
Ранее СМИ писали, что в Москве скончался семилетний мальчик, страдавший аутизмом и почти не выходивший из квартиры.
Отмечалось, что мать ребёнка дома якобы почти не появлялась, а жалобы отца и соседей в органы опеки оставались без внимания.
В связи с полученной информацией столичные следователи инициировали проверку.