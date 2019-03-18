В Москве проверяют смерть ребёнка с врождёнными заболеваниями

Следователи проверяют смерть на юго-востоке Москвы ребёнка, страдавшего врождёнными заболеваниями, сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК.

Как отмечается, 12 марта в квартире жилого дома скончался ребёнок с рядом заболеваний, включая врождённые. По данному факту в день смерти была организована доследственная проверка.

По предварительным данным, несовершеннолетний проживал с матерью и бабушкой, получал медицинскую помощь и необходимый уход.

В ведомстве проинформировали, что проверяются в том числе сведения ряда СМИ об условиях жизни ребёнка.

Ранее СМИ писали, что в Москве скончался семилетний мальчик, страдавший аутизмом и почти не выходивший из квартиры.

Отмечалось, что его мать дома якобы почти не появлялась, бабушка каждый день приносила по мешку с мусором, а жалобы отца и соседей в органы опеки оставались без внимания.

10 марта СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая на несколько дней оставила свою пятилетнюю дочь одну в квартире в Москве.