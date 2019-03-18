В Екатеринбурге проводят проверку по факту ухода ребёнка из детсада

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В Екатеринбурге проводят проверку по факту ухода ребёнка из детского сада, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
В Екатеринбурге проводят проверку по факту ухода ребёнка из детсада
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 15 марта. Воспитанник младшей группы вышел за пределы учреждения.

«При этом воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение детей в группе», — рассказали в ведомстве.

Через 20 минут мальчика заметил на остановке сотрудник полиции, передаёт kp.ru.

«Заведующая и воспитатель во время опроса пояснили, что Мишу должна была забрать бабушка до обеденного сна, поэтому ребёнка оставили в раздевалке группы. Мальчик, не дождавшись бабушки, самостоятельно ушёл на улицу», — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Там уточнили, что во время отсутствия в отношении мальчика противоправных действий не совершено. Полиция также проводит проверку.

В 2018 году сообщалось, что в Магадане сбежавших из детсада детей нашли на другом конце города.

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