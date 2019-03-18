Путин пообещал оказать помощь в восстановлении комплекса «Сапун-гора»

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Крым пообещал оказать содействие в восстановлении расположенного вблизи Севастополя мемориального комплекса «Сапун-гора», посвящённого подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе посещения Малахова кургана российский лидер встретился с жителями Севастополя.

В ходе разговора Путин поддержал инициативу о поддержке федеральными властями реконструкции мемориала «Сапун-гора».

«Обязательно дам поручение, обязательно, даже не сомневайтесь», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Путин дал старт работе расположенных в Крыму Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность.

Также «Новый Севастополь» писал об открытии Малахова кургана после реконструкции.