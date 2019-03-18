Путин пообещал оказать помощь в восстановлении комплекса «Сапун-гора»
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в ходе посещения Малахова кургана российский лидер встретился с жителями Севастополя.
В ходе разговора Путин поддержал инициативу о поддержке федеральными властями реконструкции мемориала «Сапун-гора».
«Обязательно дам поручение, обязательно, даже не сомневайтесь», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Путин дал старт работе расположенных в Крыму Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность.
Также «Новый Севастополь» писал об открытии Малахова кургана после реконструкции.