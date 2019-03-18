Путин пообещал оказать помощь в восстановлении комплекса «Сапун-гора»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Крым пообещал оказать содействие в восстановлении расположенного вблизи Севастополя мемориального комплекса «Сапун-гора», посвящённого подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны.
Путин пообещал оказать помощь в восстановлении комплекса «Сапун-гора»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе посещения Малахова кургана российский лидер встретился с жителями Севастополя.

В ходе разговора Путин поддержал инициативу о поддержке федеральными властями реконструкции мемориала «Сапун-гора».

«Обязательно дам поручение, обязательно, даже не сомневайтесь», — подчеркнул он. 

Ранее стало известно, что Путин дал старт работе расположенных в Крыму Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность.

Также «Новый Севастополь» писал об открытии Малахова кургана после реконструкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить