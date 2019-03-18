Путин заявил о возможности экспорта электричества из Крыма в соседние регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что с учётом вывода работы Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность Крым при необходимости может поставлять электроэнергию в соседние регионы.

По словам Путина, общий объём энергопотребления в Крыму составляет 1000—1100 МВт. С учётом ввода двух ТЭС общий энергоресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт.

«Таких объёмов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учётом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы», — приводит РИА Новости слова Путина.

Глава государства напомнил, что в 2014 году собственная генерация на Крымском полуострове составляла 160 МВт.

Ранее Путин во время визита в Крым дал старт работе Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность.