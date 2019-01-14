Минкомсвязь и Роскомнадзор не поддержали проект о фейковых новостях

Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законопроекты о фейковых новостях и наказании за выражение неуважения к государственным символам и власти в сети.

Об этом, как передаёт ТАСС, на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявила директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина.

Она указала, что официальная позиция правительства пока не сформулирована.

«Подготовлен отзыв, который представляет позицию не только Минкомсвязи, но и остальных соисполнителей, а именно Роскомнадзора, Минюста, которые вместе с нами рассматривали эти законопроекты. Первый анализ, который был сделан, дал основание для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, не позволяют поддержать законопроекты в представленной редакции», — сказала она.

В декабре 2018 года в Госдуму был внесён пакет законопроектов о штрафах за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей.

Также в нижнюю палату парламента внесли проект о наказании за публикации в сети материалов, выражающих «явное неуважение» к государству, официальным государственным символам, органам государственной власти и обществу.

9 января комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект об административной ответственности за распространение в интернете недостоверной информации.