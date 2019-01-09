Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах за недостоверную информацию в СМИ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данный комитет является лишь соисполнителем, так как этим вопросом занимается профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
12 декабря в Государственную думу был внесён пакет законопроектов о штрафах за распространение в СМИ и интернете под видом правдивых сообщений заведомо недостоверной информации, создающей угрозу для граждан.