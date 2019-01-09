Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах за недостоверную информацию в СМИ

Короткая ссылка
Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о введении административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации.
Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах за недостоверную информацию в СМИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данный комитет является лишь соисполнителем, так как этим вопросом занимается профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

12 декабря в Государственную думу был внесён пакет законопроектов о штрафах за распространение в СМИ и интернете под видом правдивых сообщений заведомо недостоверной информации, создающей угрозу для граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить