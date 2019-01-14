СМИ: Средний чек иностранных туристов в России достиг 100 тысяч рублей

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Средний чек иностранных туристов, использующих систему такс-фри в России, достиг 100 тыс. рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
СМИ: Средний чек иностранных туристов в России достиг 100 тысяч рублей
  • РИА Новости

Отмечается, что с апреля 2018 года системой такс-фри воспользовались граждане 180 государств. Наибольшую активность проявили китайцы.

Система действует в торговых точках 12 городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Как отметил министр, с апреля по декабрь туристы приобрели товары на общую сумму около 8 млрд рублей.

Со своей стороны, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов уточнил, что по числу транзакций лидировали такие сегменты, как косметика, ювелирные изделия, часы и бижутерия.

В пресс-службе ФТС добавили, что среди популярных товаров также были одежда, обувь, кожгалантерея и чёрная икра.

Ранее правительство России продлило срок реализации пилотного проекта по компенсации иностранцам суммы НДС от приобретённых в России товаров (такс-фри) до конца 2019 года.

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