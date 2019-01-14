Полиция проверяет три московских аэропорта после получения сообщений об угрозе взрыва

Специалисты приступили к проверке помещений аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково после анонимных сообщений об угрозе минирования.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Поступили анонимные звонки с угрозой минирования трёх аэропортов Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково, проводится проверка», — уточнил он.

При этом, по словам собеседника агентства, эвакуация пассажиров из зданий аэропортов в настоящее время не проводится.

В начале декабря 2018 года после анонимных звонков об угрозе взрыва кинологи организовали проверки девяти московских вокзалов.

Впоследствии стало известно, что угроза взрыва не подтвердилась.