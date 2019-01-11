Задержан подозреваемый в сообщении о минировании Павелецкого вокзала

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Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала в Москве. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.
Задержан подозреваемый в сообщении о минировании Павелецкого вокзала
  • © РИА Новости

«Задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала из хулиганских побуждений», — приводит ТАСС сообщение.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы, правоохранительные органы завершили проверку вокзала, угроза взрыва не подтвердилась.

Ранее стало известно, что Павелецкий вокзал проверяют после анонимного звонка о минировании.

В начале декабря после анонимных звонков об угрозе взрыва кинологи организовали проверки девяти московских вокзалов. Угроза взрыва не подтвердилась

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