В Шереметьеве назвали предварительную причину инцидента с самолётом

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что асимметричный вывод двигателей на взлётный режим мог стать причиной выкатки самолёта чешской авиакомпании Smart Wings за пределы взлётно-посадочной полосы.

«По предварительным данным, полученным из объяснительной командира воздушного судна, при движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей на взлетный режим», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что СК проводит доследственную проверку после того, как самолёт чешской авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.

Также в Шереметьеве сообщили о ликвидации последствий инцидента с выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы самолётом авиакомпании Smart Wings.