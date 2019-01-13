В Шереметьеве назвали предварительную причину инцидента с самолётом
- РИА Новости
«По предварительным данным, полученным из объяснительной командира воздушного судна, при движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей на взлетный режим», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
Ранее сообщалось, что СК проводит доследственную проверку после того, как самолёт чешской авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.
Также в Шереметьеве сообщили о ликвидации последствий инцидента с выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы самолётом авиакомпании Smart Wings.