В Шереметьеве ликвидировали последствия ЧП с самолётом
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Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
«Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smart Wings. ВПП1 открыта для осуществления взлёта и посадки воздушных судов», — цитирует текст РИА Новости.
Отмечается, что в настоящее время аэропорт работает без ограничений.
Ранее стало известно, что в Шереметьеве закрыли взлётно-посадочную полосу из-за эвакуации самолёта компании Smart Wings, выкатившегося за её пределы.
В результате инцидента никто из 47 человек, находившихся на борту, не пострадал.