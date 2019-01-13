В Шереметьеве ликвидировали последствия ЧП с самолётом

В московском аэропорту Шереметьево сообщили о ликвидации последствий инцидента с выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы самолётом авиакомпании Smart Wings.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smart Wings. ВПП1 открыта для осуществления взлёта и посадки воздушных судов», — цитирует текст РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт работает без ограничений.

Ранее стало известно, что в Шереметьеве закрыли взлётно-посадочную полосу из-за эвакуации самолёта компании Smart Wings, выкатившегося за её пределы.

В результате инцидента никто из 47 человек, находившихся на борту, не пострадал.