В Шереметьеве закрыли ВПП из-за выкатившегося самолёта

В московском аэропорту Шереметьево закрыли взлётно-посадочную полосу из-за эвакуации самолёта авиакомпании Smart Wings, выкатившегося за её пределы.

«В связи с инцидентом аэропорт Шереметьево был вынужден закрыть ВПП1 для проведения производственных работ по эвакуации воздушного судна. В этой связи на время проведения эвакуационных работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилётов других рейсов», — приводит ТАСС слова главы дирекции общественных связей Шереметьево Анны Захаренковой.

Отмечается, что в результате инцидента никто из 47 человек, находившихся на борту, не пострадал.

По данным источника Интерфакса в авиадиспетчерских службах, борт следовал из Москвы в Прагу.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве неизвестный незаконно проник на борт самолёта рейса Москва — Брюссель.