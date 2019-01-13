В Шереметьеве закрыли ВПП из-за выкатившегося самолёта

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В московском аэропорту Шереметьево закрыли взлётно-посадочную полосу из-за эвакуации самолёта авиакомпании Smart Wings, выкатившегося за её пределы.
В Шереметьеве закрыли ВПП из-за выкатившегося самолёта
  • © Vit Simanek
  • globallookpress.com

«В связи с инцидентом аэропорт Шереметьево был вынужден закрыть ВПП1 для проведения производственных работ по эвакуации воздушного судна. В этой связи на время проведения эвакуационных работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилётов других рейсов», — приводит ТАСС слова главы дирекции общественных связей Шереметьево Анны Захаренковой.

Отмечается, что в результате инцидента никто из 47 человек, находившихся на борту, не пострадал.

По данным источника Интерфакса в авиадиспетчерских службах, борт следовал из Москвы в Прагу.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве неизвестный незаконно проник на борт самолёта рейса Москва — Брюссель.

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