В Шереметьеве закрыли ВПП из-за выкатившегося самолёта
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«В связи с инцидентом аэропорт Шереметьево был вынужден закрыть ВПП1 для проведения производственных работ по эвакуации воздушного судна. В этой связи на время проведения эвакуационных работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилётов других рейсов», — приводит ТАСС слова главы дирекции общественных связей Шереметьево Анны Захаренковой.
Отмечается, что в результате инцидента никто из 47 человек, находившихся на борту, не пострадал.
По данным источника Интерфакса в авиадиспетчерских службах, борт следовал из Москвы в Прагу.
Ранее сообщалось, что в Шереметьеве неизвестный незаконно проник на борт самолёта рейса Москва — Брюссель.