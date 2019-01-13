Источник: в Шереметьеве самолёт выкатился за пределы ВПП

В московском аэропорту Шереметьево во время вылета в Прагу самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после 300 м разбега перед взлётом из «Шереметьево», — заявил источник.

По его словам, экипаж не удержал самолёт, в результате чего воздушное судно отнесло на 100 м влево от ВПП.

Он добавил, что на борту находились 40 пассажиров, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве неизвестный незаконно проник на борт самолёта рейса Москва — Брюссель.