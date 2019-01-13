Источник: в Шереметьеве самолёт выкатился за пределы ВПП

Короткая ссылка
В московском аэропорту Шереметьево во время вылета в Прагу самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Источник: в Шереметьеве самолёт выкатился за пределы ВПП
  • © Vit Simanek
  • globallookpress.com

«Самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после 300 м разбега перед взлётом из «Шереметьево», — заявил источник.

По его словам, экипаж не удержал самолёт, в результате чего воздушное судно отнесло на 100 м влево от ВПП.

Он добавил, что на борту находились 40 пассажиров, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве неизвестный незаконно проник на борт самолёта рейса Москва — Брюссель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить