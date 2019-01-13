Источник: в Шереметьеве мужчина незаконно проник на борт самолёта

В московском аэропорту Шереметьево неизвестный незаконно проник на борт самолёта рейса Москва — Брюссель, нарушителя задержали.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на лётное поле и бегом направился к ближайшему самолёту, которым оказался лайнер «Аэрофлота» Москва — Брюссель», — заявил источник.

По его словам, мужчина смог подняться на борт по лестнице для технического персонала.

О произошедшем сообщили пограничникам. Они задержали нарушителя на борту лайнера, добавил источник.

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