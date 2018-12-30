В аэропорту Ростова задержан ударивший бортпроводника авиадебошир
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«Командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полёта курил, использовал нецензурную лексику, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание», — приводит Интерфакс слова официального представителя МВД Ирины Волк.
Дебошир был задержан в аэропорту Платов.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске сняли с рейсов двух авиадебоширов.
В сентябре URA.RU передавало, что на Урале вынесли приговор жительнице Москвы за дебош на борту рейса Екатеринбург — Пекин.