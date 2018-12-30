В аэропорту Ростова задержан ударивший бортпроводника авиадебошир

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Полиция задержала пассажира авиарейса Москва — Ростов-на-Дону, который курил на борту самолёта и ударил члена экипажа.
В аэропорту Ростова задержан ударивший бортпроводника авиадебошир
  • © Federico Gambarini
  • globallookpress.com

«Командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полёта курил, использовал нецензурную лексику, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание», — приводит Интерфакс слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Дебошир был задержан в аэропорту Платов.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске сняли с рейсов двух авиадебоширов.

В сентябре URA.RU передавало, что на Урале вынесли приговор жительнице Москвы за дебош на борту рейса Екатеринбург — Пекин.

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