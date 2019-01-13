СК проводит проверку после инцидента с самолётом в Шереметьево

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СК проводит доследственную проверку после того, как самолёт чешской авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.
СК проводит проверку после инцидента с самолётом в Шереметьево
  • © Игорь Катаев
  • РИА Новости

«По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлётно-посадочной полосы», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК России Ларисы Марковец.

В результате инцидента никто из 47 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Ранее в Шереметьево сообщили о ликвидации последствий инцидента с выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы самолётом авиакомпании Smart Wings.

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