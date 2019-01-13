Во Владимирской области в ДТП один человек погиб и четверо пострадали

Во Владимирской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

ДТП произошло на 77-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 6 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda 2. В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка одного из автомобилей», — сообщили в МВД.

Трое пострадавших были госпитализированы. По факту произошедшего организована проверка.

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