СК начал проверку после ДТП с тремя погибшими под Петербургом

Следователи начали проверку после гибели трёх человек, включая двоих детей, в результате столкновения двух легковых автомашин на федеральной трассе в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, одним из участников ДТП является водитель такси.

Установлено, что водитель Chery, двигаясь по трассе «Нарва» в сторону Кингисеппа, при выполнении обгона выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai Solaris.

В результате женщина и двое малолетних детей (6 и 7 лет), находившиеся в автомобиле Hyundai, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля и 4-летняя девочка госпитализированы.

Ранее ВашГород.ру сообщал о гибели двух человек в ДТП с автобусом в Кемеровской области.