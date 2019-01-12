СК начал проверку после ДТП с тремя погибшими под Петербургом
- РИА Новости
«Организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, одним из участников ДТП является водитель такси.
Установлено, что водитель Chery, двигаясь по трассе «Нарва» в сторону Кингисеппа, при выполнении обгона выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai Solaris.
В результате женщина и двое малолетних детей (6 и 7 лет), находившиеся в автомобиле Hyundai, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля и 4-летняя девочка госпитализированы.
Ранее ВашГород.ру сообщал о гибели двух человек в ДТП с автобусом в Кемеровской области.