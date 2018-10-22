В Кемеровской области в ДТП с участием автобуса погибли два человека

В Кемеровской области два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в воскресенье, 21 октября, на первом километре трассы Кемерово — Анжеро-Судженск.

По предварительной информации, причиной ДТП стало колесо, резина на котором оказалась летней. Водитель легкового автомобиля ВАЗ потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Погибли находившиеся в машине 34-летний мужчина и 15-летняя девочка.

Ранее URA.RU сообщало, что челябинский Минздрав прокомментировал сообщения о неоказании помощи ребёнку после ДТП.