Челябинский Минздрав прокомментировал сообщения о неоказании помощи ребёнку после ДТП

Министерство здравоохранения Челябинской области прокомментировало сообщения о неоказании помощи годовалому ребёнку после дорожно-транспортного происшествия, передаёт URA.RU.

Авария произошла 20 октября.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, состояние ребёнка было удовлетворительным, поэтому его приняли не в экстренном приёмном отделении, врачи которого находились в операционной, а в плановом, где был свободный дежурный врач.

«Помощь ребёнку была оказана в том же учреждении, куда он поступил. На данный момент он находится в стационаре», — сказали в пресс-службе.

Ранее в интернете появилась информация, что пострадавшему якобы отказывали в медицинской помощи в одной из больниц Магнитогорска, передаёт kp.ru.