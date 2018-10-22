Челябинский Минздрав прокомментировал сообщения о неоказании помощи ребёнку после ДТП

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения Челябинской области прокомментировало сообщения о неоказании помощи годовалому ребёнку после дорожно-транспортного происшествия, передаёт URA.RU.
Челябинский Минздрав прокомментировал сообщения о неоказании помощи ребёнку после ДТП
  • РИА Новости

Авария произошла 20 октября.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, состояние ребёнка было удовлетворительным, поэтому его приняли не в экстренном приёмном отделении, врачи которого находились в операционной, а в плановом, где был свободный дежурный врач.

«Помощь ребёнку была оказана в том же учреждении, куда он поступил. На данный момент он находится в стационаре», — сказали в пресс-службе.

Ранее в интернете появилась информация, что пострадавшему якобы отказывали в медицинской помощи в одной из больниц Магнитогорска, передаёт kp.ru.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить