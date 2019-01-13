В Ингушетии скончался один из пострадавших при обстреле автомобиля полиции

Один из пострадавших при обстреле полицейского автомобиля в Сунженском районе Ингушетии скончался в больнице. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя республиканской клинической больницы.

«Один из раненых скончался, двое других находятся в отделении сочетанной травмы, их состояние средней тяжести», — заявили в больнице.

При этом в больнице не уточнили, являлся ли погибший сотрудником полиции.

Вечером 12 января на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии был обстрелян автомобиль полиции.

В результата пострадали трое сотрудников полиции. Один из них находился в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести.