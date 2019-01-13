СК возбудил дело после обстрела автомобиля полицейских в Ингушетии

СК России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля полицейских. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и ч. 2 ст. 222 УК России («Незаконный оборот оружия»).

По данным СК, инцидент произошёл вечером 12 января на федеральной автодороге «Кавказ».

Ранее сообщалось, что один из сотрудников полиции, пострадавший при обстреле автомобиля в Ингушетии, находится в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести.