СК возбудил дело после обстрела автомобиля полицейских в Ингушетии
Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и ч. 2 ст. 222 УК России («Незаконный оборот оружия»).
По данным СК, инцидент произошёл вечером 12 января на федеральной автодороге «Кавказ».
Ранее сообщалось, что один из сотрудников полиции, пострадавший при обстреле автомобиля в Ингушетии, находится в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести.