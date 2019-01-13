ВКС начали переброску оборудования на место обрушения сопки в Хабаровском крае

Воздушно-космические силы России начали переброску инженерного оборудования в район Бурейского водохранилища Хабаровского края, где произошло обрушение сопки. Об этом проинформировал департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как сообщает РИА Новости, на аэродромы Восточного военного округа была организована доставка инженерного оборудования и специальных инженерных зарядов для проведения специалистами инженерных войск работ по ликвидации обвала скальных пород в районе Бурейского водохранилища.

Отмечается, что четыре самолёта Ил-76 и один Ан-124 «Руслан» должны доставить более 175 тонн груза на аэродромы в Хабаровский край.

Ранее в Верхнебуреинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации после частичного обрушения сопки в реку Бурею.