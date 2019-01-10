В Верхнебуреинском районе Хабаровского края ввели режим ЧС после обрушения части сопки
«Режим ЧС введён, но это связано не с какими-то изменениями, а для предотвращения последствий. Уровень воды у посёлка Чекунда поднимается на 1-1,5 сантиметра в сутки», — цитирует его РИА Новости.
При этом, по словам Маслова, в это время года «уровень должен быть почти на четыре метра ниже». Он уточнил, что подтопления посёлка нет.
Ранее стало известно, что в районе разрушения сопки в Хабаровском крае выявлена термическая аномалия.
Также «Хабаровский край» сообщал о подготовке новой экспедиции в Верхнебуреинский район.