В Верхнебуреинском районе Хабаровского края ввели режим ЧС после обрушения части сопки

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В Верхнебуреинском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации после частичного обрушения сопки в реку Бурея. Об этом сообщил глава района Алексей Маслов.

«Режим ЧС введён, но это связано не с какими-то изменениями, а для предотвращения последствий. Уровень воды у посёлка Чекунда поднимается на 1-1,5 сантиметра в сутки»,  — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Маслова, в это время года «уровень должен быть почти на четыре метра ниже». Он уточнил, что подтопления посёлка нет.

Ранее стало известно, что в районе разрушения сопки в Хабаровском крае выявлена термическая аномалия.

Также «Хабаровский край» сообщал о подготовке новой экспедиции в Верхнебуреинский район.

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