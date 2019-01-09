В Хабаровске готовят новую экспедицию в Верхнебуреинский район

В Хабаровске обсуждают состав новой экспедиции в Верхнебуреинский район, об этом говорили на межведомственном совещании при комитете ГО и ЧС региона. Дата отправки отряда пока не назначена, передаёт ИА «Хабаровский край».

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Причины инцидента, из-за которого реку Бурею полностью перекрыл обвал сопки, до сих пор неясны. «Сейчас термической аномалии в этом районе не фиксируется», — заявила директор Дальневосточного центра ФГБУ «НИЦ «Планета» Любовь Крамарева. В конце декабря гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о падении метеорита в Хабаровском крае.