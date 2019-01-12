Учёные отправятся на место обрушения сопки в Хабаровском крае

В Верхнебуреинский район Хабаровского края, где произошло обрушение сопки, направится вторая группа учёных. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексея Махинова.

«Группа учёных отправляется из Хабаровска в субботу», — сказал он.

По словам Махинова, задача учёных заключается в определении параметров оползня, его размеров под водой, размеров выемки на сопке и высоты заплеска воды, образовавшегося после обвала грунта.

Также они намерены установить проходит ли через дамбу вода и возможны ли подобные оползни в будущем.

Ранее в Верхнебуреинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации после частичного обрушения сопки в реку Бурея.

«Хабаровский край» сообщал о подготовке новой экспедиции в Верхнебуреинский район.