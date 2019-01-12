Учёные отправятся на место обрушения сопки в Хабаровском крае
«Группа учёных отправляется из Хабаровска в субботу», — сказал он.
По словам Махинова, задача учёных заключается в определении параметров оползня, его размеров под водой, размеров выемки на сопке и высоты заплеска воды, образовавшегося после обвала грунта.
Также они намерены установить проходит ли через дамбу вода и возможны ли подобные оползни в будущем.
Ранее в Верхнебуреинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации после частичного обрушения сопки в реку Бурея.
«Хабаровский край» сообщал о подготовке новой экспедиции в Верхнебуреинский район.