Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ
Отмечается, что межведомственная комиссия, которая принимает решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1, разрешающей серийное производство, должна завершить свою работу в марте, после чего планируется организовать серийное производство.
По словам источника, в настоящий момент определяется площадка, где будет производиться пистолетный комплекс.
Ранее сообщалось, что завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить ПМ.