Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ

Серийное производство российского пистолета для Минобороны, который должен заменить пистолет Макарова (ПМ), планируется начать в этом году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что межведомственная комиссия, которая принимает решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1, разрешающей серийное производство, должна завершить свою работу в марте, после чего планируется организовать серийное производство.

По словам источника, в настоящий момент определяется площадка, где будет производиться пистолетный комплекс.

Ранее сообщалось, что завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить ПМ.