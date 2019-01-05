В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

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Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).

«Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9×21 проходили с августа по декабрь текущего года на испытательной базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» и полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении госкомиссии.

Отмечается, что «испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях».

«Пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур, от +50 °С до -70 °С», — отметили в ЦНИИТОЧМАШ.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН прокомментировал создание нового пистолета под патрон 9×21 на замену пистолета Макарова.

В октябре на международной выставке «Интерполитех-2018» в Москве были представлены новейшие образцы вооружения и техники для силовых ведомств

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