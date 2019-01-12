Глава Минстроя дал поручения по демонтажу на месте ЧП в Магнитогорске

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Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев дал поручения по демонтажу после взрыва газа в Магнитогорске.
Глава Минстроя дал поручения по демонтажу на месте ЧП в Магнитогорске
  • Reuters

«Те демонтажные работы, которые будут вестись, должны быть произведены качественно… Должны всё сделать качественно, осторожно, с соблюдением всех процедур безопасности. И мы должны понимать, в какие сроки они пройдут», — цитирует РИА Новости министра, который провёл совещание в администрации Магнитогорска.

Он отметил, что также нужно провести обследование дома и понять, «насколько несущие конструкции будут выполнять свои функции в дальнейшем».

По словам Якушева, в настоящее время решается вопрос демонтажа конструкций, которые были нарушены в результате взрыва.

Ранее сообщалось, что демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов многоквартирного дома, которые пострадали в результате взрыва газа и последующего обрушения части жилого дома в Магнитогорске, завершится в течение 45 дней.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. Число погибших в результате ЧП составило 39.

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