Минздрав поддержал идею приравнять системы нагревания табака к сигаретам

Минздрав России поддержал инициативу запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам. Об этом RT заявили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, в условиях сокращения распространённости потребления обычных курительных табачных изделий компании «ищут способы удержания своих потребителей, в связи с чем разрабатываются альтернативные продукты по доставке никотина».

По данным ВОЗ, как указывают в Минздраве, в настоящее время не имеется однозначных доказательств того, что устройства, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от курения табака, менее вредны, чем обычные.

«Более того, существует ряд дополнительных рисков, которые наблюдаются при повышении распространённости ЭСДН. По этой причине Министерство здравоохранения России полагает, что табачные изделия и электронные средства доставки никотина должны регулироваться одинаково», — говорится в сообщении.

Минздрав напомнил, что во многих странах реклама и продажа ЭСДН законодательно запрещены.

Ранее в распоряжении RT оказалось обращение в Минздрав зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, в котором парламентарий предложил запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам.

В середине октября стало известно, что Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением.

Ведомство прорабатывает вариант введения «обезличенных» пачек сигарет, которые не содержат логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок.