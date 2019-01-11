Минздрав поддержал идею приравнять системы нагревания табака к сигаретам

Короткая ссылка
Минздрав России поддержал инициативу запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам. Об этом RT заявили в пресс-службе ведомства.
Минздрав поддержал идею приравнять системы нагревания табака к сигаретам
  • Reuters

Как отмечается, в условиях сокращения распространённости потребления обычных курительных табачных изделий компании «ищут способы удержания своих потребителей, в связи с чем разрабатываются альтернативные продукты по доставке никотина».

По данным ВОЗ, как указывают в Минздраве, в настоящее время не имеется однозначных доказательств того, что устройства, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от курения табака, менее вредны, чем обычные.

«Более того, существует ряд дополнительных рисков, которые наблюдаются при повышении распространённости ЭСДН. По этой причине Министерство здравоохранения России полагает, что табачные изделия и электронные средства доставки никотина должны регулироваться одинаково», — говорится в сообщении.

Минздрав напомнил, что во многих странах реклама и продажа ЭСДН законодательно запрещены.

Ранее в распоряжении RT оказалось обращение в Минздрав зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, в котором парламентарий предложил запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам.

В середине октября стало известно, что Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением.

Ведомство прорабатывает вариант введения «обезличенных» пачек сигарет, которые не содержат логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить