В Севастополе заявили о регистрации случаев свиного и птичьего гриппа
- РИА Новости
«Были только три подтверждённых случая гриппа — один случай заболевания штаммом свиного гриппа (H1N1) и два случая птичьего гриппа (H3N2). Все заболевшие были благополучно пролечены в инфекционной больнице, все выписаны здоровыми», — заявил главный внештатный эпидемиолог городского Департамента здравоохранения Сергей Грыга.
По гриппу и ОРВИ в городе сохраняется благополучная эпидемиологическая обстановка.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области заявили о снижении числа заболевших ОРВИ в середине декабря.