В Севастополе заявили о регистрации случаев свиного и птичьего гриппа

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В Севастополе зарегистрированы случаи заболевания свиным и птичьим гриппом. Первые пациенты появились в декабре 2018 года. Об этом сообщает «Новый Севастополь».
В Севастополе заявили о регистрации случаев свиного и птичьего гриппа
  • РИА Новости

«Были только три подтверждённых случая гриппа — один случай заболевания штаммом свиного гриппа (H1N1) и два случая птичьего гриппа (H3N2). Все заболевшие были благополучно пролечены в инфекционной больнице, все выписаны здоровыми», — заявил главный внештатный эпидемиолог городского Департамента здравоохранения Сергей Грыга.

По гриппу и ОРВИ в городе сохраняется благополучная эпидемиологическая обстановка.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области заявили о снижении числа заболевших ОРВИ в середине декабря.

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