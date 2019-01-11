В Подмосковье будет открыто более 200 мест для крещенских купаний

В Московской области будет открыто более 200 мест для крещенских купаний, сообщает телеканал «360».

В субботу, 19 января, 63 купели появятся при храмах, церквях и у святых источников, ещё 76 — на прудах, а 83 — на открытых водоёмах.

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, все площадки оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами. Есть спуски в воду. Везде будет организовано дежурство спасателей и медиков.

Ранее Newinform сообщал, что крещенские купания в Москве пройдут на 60 площадках.