Крещенские купания пройдут на 60 площадках в Москве

Крещенские купания будут проведены на 60 площадках в Москве, сообщает портал мэра и правительства со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

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Окунуться в прорубь можно с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Места купания оборудуют настилами с покрытиями, которые не позволят поскользнуться, передаёт Newinform. Будут установлены раздевалки, пункты обогрева, передвижные туалеты. Сотрудники спасательных служб предварительно обследуют дно водоёмов. Они также будут дежурить во время купаний, информирует m24. Ранее сообщалось, что Петербургским метрополитеном воспользовались 246,5 тыс. пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночь.