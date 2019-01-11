В Петербурге предложили привлекать к ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет

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В Санкт-Петербурге предложили привлекать к ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет, сообщает kp.ru.
В Петербурге предложили привлекать к ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет
  • РИА Новости

«На рассмотрение парламента Петербурга внесены поправки в Уголовный кодекс России, которые позволят привлекать к ответственности за жестокое обращение с животными уже с 14 лет», — заявили в пресс-службе депутата заксобрания Дениса Четырбока.

Как отметил Четырбок, достаточно вспомнить историю с хабаровскими живодёрками.

По словам депутата, пускать на самотёк такие ситуации нельзя, поскольку жестокое обращение с животными в детстве может стать причиной более серьёзных проблем в будущем. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В конце декабря 2018 года Совфед одобрил закон об ответственном обращении с животными.

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