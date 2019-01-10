В Оренбургской области завели дело по факту смерти ребёнка

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В Оренбургской области завели уголовное дело по факту смерти десятилетнего ребёнка, сообщает RIA56.

Инцидент произошёл в новогодние праздники. Информация о том, что в бассейне сауны найдено тело, поступила в региональное СУ СК России вечером 1 января.

По данным ведомства, мальчик вместе с родителями находился в компании родственников в помещении жилого дома, переоборудованном в сауну. На некоторое время он остался без присмотра.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мать ребёнка допрошена в качестве подозреваемой. Она находится под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Московской области проводят доследственную проверку в связи с травмированием 13-летней девочки при попытке сделать селфи.

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