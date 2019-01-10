В ФСБ попросили продлить срок ареста украинских моряков

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Федеральная служба безопасности России попросила суд продлить срок ареста украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы.
В ФСБ попросили продлить срок ареста украинских моряков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из арестованных Сергея Бадамшина.

«Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока ареста моряков. Лефортовский суд Москвы 15 января рассмотрит соответствующие ходатайства», — заявил представляющий интересы Василия Сороки юрист.

Ранее стало известно, что Киев намерен поднять вопрос задержанных моряков на Совете Украина — НАТО.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаныСудом были арестованы все 24 военнослужащих.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных украинских моряков.

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