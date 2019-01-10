Телеканал RT занял второе место в рейтинге самых цитируемых медиаресурсов в декабре 2018 года в России. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Brand Analytics.

Индекс цитируемости сайта телеканала в декабре составил 328 000, доля цитируемости в топ-100 — 3,4%.

Рейтинг возглавило агентство РИА Новости, индекс цитируемости которого составил 557 858, доля цитируемости — 5,7%.

«Всех причастных к нашим ресурсам — РИА и RT на русском — поздравляю с тем, что мы снова разделили между собой первое и второе место по цитируемости в стране. Горжусь!» — написала в своём Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Всех причастных к нашим ресурсам - РИА и РТ на русском - поздравляю с тем, что мы снова разделили между собой первое и второе место по цитируемости в стране. Горжусь!!! pic.twitter.com/XBHN9JuXmy — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 10 января 2019 г.

В январе 2018 года Brand Analytics представил топ-30 самых цитируемых в социальных сетях медиаресурсов в 2017 году, в котором телеканал RT также занял вторую строчку.