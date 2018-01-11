Brand Analytics: RT вошёл в тройку самых цитируемых медиаресурсов в 2017 году

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Аналитический центр Brand Analytics представил топ-30 самых цитируемых в соцсетях медиаресурсов в 2017 году.

Отмечается, что RT занял вторую строчку в рейтинге, а годовой индекс цитируемости телеканала за 2017 год составил 3 322 325.

«RT на русском на второй строчке рейтинга — пользователи соцмедиа не только цитируют контент телеканала, но и обсуждают связанные непосредственно с ним новости», — говорится в сообщении.

Первое место в списке заняло агентство РИА Новости.

Ранее стало известно, что RT возглавил рейтинг новостного агрегатора Mediametrics по итогам декабря 2017 года.

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