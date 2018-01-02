RT стал лидером рейтинга топ-СМИ в Mediametrics за декабрь

Сайт RT на русском возглавил рейтинг новостного агрегатора Mediametrics по итогам декабря 2017 года.

Согласно данным агрегатора, число переходов на сайт RT на русском составило 3 464 694. Сайт получил долю 11,75%.

На втором месте в рейтинге находится сайт life.ru, на третьем — издание Lenta.ru.

RT на русском занимал первую позицию в этом рейтинге за май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь.