RT стал лидером рейтинга топ-СМИ в Mediametrics за декабрь

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Сайт RT на русском возглавил рейтинг новостного агрегатора Mediametrics по итогам декабря 2017 года.

Согласно данным агрегатора, число переходов на сайт RT на русском составило 3 464 694. Сайт получил долю 11,75%.

На втором месте в рейтинге находится сайт life.ru, на третьем — издание Lenta.ru.

RT на русском занимал первую позицию в этом рейтинге за майиюнь, июль, августсентябрьоктябрь и ноябрь.

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