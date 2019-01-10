RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за декабрь
Телеканал RT стал лидером в рейтинге новостного агрегатора Mediametrics за декабрь 2018 года.
- РИА Новости
Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 3 030 186, доля — 10,57%.
Второе место в рейтинге заняло агентство РИА Новости, третью строчку — Life.
В ноябре 2018 года RT также занял первую строчку в рейтинге Mediametrics.
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