RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за декабрь

Телеканал RT стал лидером в рейтинге новостного агрегатора Mediametrics за декабрь 2018 года.

РИА Новости

Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 3 030 186, доля — 10,57%. Второе место в рейтинге заняло агентство РИА Новости, третью строчку — Life. В ноябре 2018 года RT также занял первую строчку в рейтинге Mediametrics.