Заслуженный пилот прокомментировал замену иностранных композитов в самолёте МС-21

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с RT прокомментировал решение о замене иностранных композитов в самолёте МС-21 на российские аналоги.

«Этим самолётом можно заменить Airbus A319 и Airbus A320, может, и А321. Основное преимущество самолёта — его аэродинамика и авиационное качество. Это качество определяется в основном маленьким расходом топлива, который возможен благодаря хорошему профилю крыла. Крыло сделано из композитных материалов. И вот теперь Соединённые Штаты перестали поставлять нам материалы для производства композита», — рассказал Сытник.

Эксперт напомнил, что раньше в России были заводы, которые производили композитный материал.

«Мы восстановим их, будем искать технологов и конструкторов. Это хорошая новость, завод заработает, будут рабочие места для жителей страны. МС-21 — государственный проект, и нам нужно делать своё производство, свой выпуск композитных материалов. Соединённые Штаты ввели санкции против гражданской авиации, потому что у них есть Boeing, в Европе рынок Airbus. А МС-21 — конкурент на рынке. Американцам не нужны конкуренты. Они хотят, чтобы как больше людей и государств зависело от них», — заключил он.

Ранее Минпромторг России принял меры по замене иностранных композитов в самолёте МС-21 на российские аналоги.