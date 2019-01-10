Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

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Пострадавшие в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для приобретения жилья из расчёта 31,725 тыс. руб. за 1 кв. м. общей площади утраченного жилого помещения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера России Виталия Мутко.

«Выделенная финансовая помощь будет доведена до региона незамедлительно, чтобы граждане, оставшиеся без квартир, смогли как можно скорее получить средства на покупку нового жилья», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, единовременные выплаты получит 101 семья — 238 человек, оставшихся без квартир.

Ранее URA.RU передавало, что все квартиры пострадавшего от взрыва дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске будут проверены сотрудниками АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Также сообщалось, что на покупку квартир после взрыва в Магнитогорске выделят 147 млн рублей.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома. Погибли 39 человек.

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