Газовики проверят каждую квартиру дома, пострадавшего от взрыва в Магнитогорске

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Все квартиры пострадавшего от взрыва дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске будут проверены сотрудниками АО «Газпром газораспределение Челябинск». Об этом сообщает URA.RU.
Газовики проверят каждую квартиру дома, пострадавшего от взрыва в Магнитогорске
  • Reuters

«Работы проходят в соответствии с тем, как заказчик, управляющая компания ООО УК «ТЖХ города Магнитогорска», предоставляет доступ в квартиры. На данный момент пуск газа во внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование состоялся в 52 квартирах», — заявили в пресс-службе предприятия.

Повторный пуск возможен лишь после проверки каждой квартиры при наличии жильцов. УК также должна предоставить акты о проверке вентиляционных каналов.

Ранее сообщалось, что из резервного фонда правительства России будет дополнительно выделено 147 млн рублей для помощи с приобретением жилья пострадавшим при взрыве газа в доме в Магнитогорске.

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