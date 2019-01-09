Газовики проверят каждую квартиру дома, пострадавшего от взрыва в Магнитогорске

Все квартиры пострадавшего от взрыва дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске будут проверены сотрудниками АО «Газпром газораспределение Челябинск». Об этом сообщает URA.RU.

«Работы проходят в соответствии с тем, как заказчик, управляющая компания ООО УК «ТЖХ города Магнитогорска», предоставляет доступ в квартиры. На данный момент пуск газа во внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование состоялся в 52 квартирах», — заявили в пресс-службе предприятия.

Повторный пуск возможен лишь после проверки каждой квартиры при наличии жильцов. УК также должна предоставить акты о проверке вентиляционных каналов.

Ранее сообщалось, что из резервного фонда правительства России будет дополнительно выделено 147 млн рублей для помощи с приобретением жилья пострадавшим при взрыве газа в доме в Магнитогорске.