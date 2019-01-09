Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске признал вину

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Задержанный по обвинению в убийстве сотрудника полиции житель Чувашии дал признательные показания. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.
Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске признал вину
  • РИА Новости

В ходе допроса подозреваемый сообщил, что ранее не был знаком с убитым и не знал о роде его деятельности.

По словам Врадий, мера пресечения для обвиняемого пока не избрана. Однако отмечается, что преступник уже был судим по статье 317 Уголовного кодекса России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Следственные мероприятия с участием подозреваемого на данный момент продолжаются.

Ранним утром 9 января в одной из квартир Подольска было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с ножевым ранением шеи. Как выяснилось позднее, потерпевший был сотрудником полиции, проходившим службу в Тверской области. Он находился в гостях у знакомой, где в результате ссоры с её соседом на почве ревности получил удар ножом в шею и скончался на месте.

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