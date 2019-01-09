В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве полицейского
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий... задержан житель Республики Чувашия 1978 года рождения, подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области в ночь на 9 января», — сказала она.
Ранее источник сообщил, что полицейский из Тверской области был убит в ходе конфликта в Подмосковье. Позднее в СК уточнили, что мотивом преступления могла быть ревность.
В октябре интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе вынесли приговор обвиняемому в нападении на полицейского.