В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области подозреваемого в убийстве полицейского в ходе бытового конфликта в подмосковном Подольске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий... задержан житель Республики Чувашия 1978 года рождения, подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области в ночь на 9 января», — сказала она.

Ранее источник сообщил, что полицейский из Тверской области был убит в ходе конфликта в Подмосковье. Позднее в СК уточнили, что мотивом преступления могла быть ревность.

В октябре интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе вынесли приговор обвиняемому в нападении на полицейского.